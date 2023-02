Mustapha cittadino italiano, oggi la consegna del decreto in Prefettura

Nella giornata odierna il Prefetto di Crotone ha simbolicamente consegnato il Decreto, recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con cui il Presidente della Repubblica in data 02 dicembre 2022, ha conferito la cittadinanza italiana al sig. Mustapha EL AOUDI. Il sig. Mustapha si era reso protagonista di un atto eroico intervenendo all’esterno dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone in difesa di una donna, un medico ivi operante, aggredita da un soggetto successivamente tratto in arresto con il contributo determinante dello stesso Mustapha EL AOUDI.

Il gesto, nella dinamica degli eventi che hanno avuto protagonista il neo-cittadino, ha presentato quegli elementi di straordinarietà che lo hanno fatto rientrare tra gli “eminenti servizi resi all’Italia”, positivamente considerati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Interno e riportati nel provvedimento presidenziale.