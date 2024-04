Mese Mariano: il programma degli eventi religiosi

11 maggio 2024 – ore 18.00

Processione della Venerata Effige verso l’ospedale cittadino

Percorso: piazza Immacolata, corso V. Emanuele, via mons. Raimondi, piazza Umberto I, largo Covelli, via Regina Margherita, via Cappuccini, via Crea, corso Mazzini, via Silvio Carpino, piazza Francesco Corrado, via XXV Aprile, via Bologna, piazzale Ospedale

Momento di preghiera con gli ammalati

Percorso: via Bologna, via XXV Aprile, via Vittorio Veneto, piazza Pitagora, via S. Messinetti, corso V. Emanuele, chiesa dell’Immacolata