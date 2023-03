“Giustizia, Giustizia”. Con il grido di molti crotonesi è stato accolto questa mattina il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato si è recato prima in visita all’ospedale San Giovanni di Dio e successivamente è andato al Palamilone, dove sono presenti le 67 vittime recuperate nel naufragio. A Crotone anche la neo segretaria del Pd Elly Schlein, che così come Mattarella non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti

