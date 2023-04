Martedì 18 un sit-in di protesta contro il Decreto Cutro

Promozione di un sit-in per esprimere il nostro dissenso sul Ddl 591/2023 di conversione del DL 20/2023 conosciuto come Decreto Cutro e per dare voce alle persone che hanno subito e subiscono le conseguenze degli interventi sbagliati e inaccettabili sulle politiche migratorie.

Le associazioni firmatarie aderiscono all’appello promosso dal “Tavolo Asilo e Immigrazione” dal titolo “INVERTIAMO LA ROTTA” (in allegato)

I firmatari, da sempre impegnati nella promozione dei diritti di rifugiati e migranti condividono quanto scritto nel documento e intendono, ancora una volta, esprimere il proprio dissenso sulle strategie attuate, nel tempo, sul tema delle politiche migratorie. In particolare, questa volta, ci troviamo ad esprimere, con determinazione e fermezza, il nostro dissenso al DL 20/2023 ora in discussione per la sua conversione in legge (Ddl 591/2023) e meglio noto come Decreto Cutro in quanto ripercorre strategie già usate in passato e che hanno mostrato la loro assoluta inefficacia e che anzi hanno prodotto ulteriori ingiustizie e difficoltà. Evidenziamo, inoltre, che la dichiarazione dello stato di emergenza sull’immigrazione emanata dal governo ci costringe ad un dibattito che risulta anacronistico in quanto lontanissimo dalla realtà oltre ad evidenziarne una conoscenza limitata e condizionata da dinamiche politico elettorali.

Queste “visioni politiche” sono alla ricerca perenne di un capro espiatorio.

Per questo motivo, il 18 aprile, in concomitanza con il passaggio in aula del Ddl 591/2023 abbiamo indetto un sit-in davanti la Prefettura di Crotone alle ore 10.30 per manifestare il nostro dissenso, illustrare le alternative agli interventi del governo e della maggioranza e dare voce alle persone che hanno subito e subiscono le conseguenze degli interventi sbagliati e inaccettabili del governo

Seguono firme:

 Arci Crotone

 CGIL Area Vasta Catanzaro Crotone Vibo Valentia  Anpi Crotone

 Coop. Agorà Kroton

 Coop. Baobab

 Coop. Kroton Community

 Coop. Access Point

 A. Maslow APS

 Arci Spalatori di nuvole

 Arci Il Barrio

 p.CODICI CALABRIA

 Ass. Libere Donne

AI.D.E Basilicata