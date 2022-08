Manovre notturne di Congesi per evitare lo svuotamento dei serbatoi

Congesi, la società che si occupa del servizio idrico in città, informa che al fine di evitare disagi alla comunità cittadina effettuerà, in questo periodo estivo, durante le ore notturne (dalle ore 23.00), per evitare lo svuotamento dei serbatoi di accumulo cittadini e quindi la conseguente interruzione repentina del servizio, una serie di manovre per consentire la regolare distribuzione del servizio idrico durante la giornata.

Tali manovre potranno comportare, durante la notte, eventuali riduzioni e/o interruzioni dell’erogazione idrica ma comunque consentiranno la ripresa normale del servizio idrico la mattina dalle ore 6.30

Nelle zone più alte della città la normalità del servizio potrà essere fruibile non nella immediatezza dell’orario comunicato (ore 6.30) ma comunque entro le ore 8,00.

Sarà ns cura informarvi sull’evolversi della situazione.