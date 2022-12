Mangialavori: “Tra le opere sbloccate dal Cipess anche la messa in sicurezza Aeroporto-svincolo Papanice”

“Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha sbloccato oggi un maxi pacchetto di opere pubbliche. Tra queste vi sono anche i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del tratto di Statale 106 che va dall’aeroporto Sant’Anna di Crotone allo svincolo di Papanice”. Ad annunciarlo è il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori, il quale evidenzia come sul tratto di strada in questione le somme sbloccate ammontino a 39.861.664 euro. “Si tratta di un intervento di grande rilevanza per la sicurezza e la viabilità di quel tratto di strada, che col provvedimento di oggi vede una forte accelerazione nella direzione del completamento delle tante opere infrastrutturali che permetteranno alla Calabria di crescere sempre di più”.