L’opera di TvBoy per ricordare (anche) quei nonni che scappavano dalla fame

Un’opera murale sul lungomare di Crotone. È quella realizzata dall’artista TvBoy, al secolo Salvatore Benintende, che ha anche pubblicato anche un video davvero molto bello sul proprio profilo instagram.

“Non importa da che realtà orribile fuggi – spiega – se arrivi via mare a bordo di un barcone, per il governo d’Italia e di molti paesi europei non sei il benvenuto.

Nessuno pare ricordarsi di quando erano i nostri nonni a scappare dalla fame e dalla guerra spendendo gli ultimi risparmi per cercare una vita migliore oltremare.

Ma nella tristezza per quanto accaduto a Cutro è bello intravedere un barlume di speranza.

Per fortuna ci sono ancora persone come il team

della Onlus @sositalia pronte a

offrire il proprio aiuto a sostegno dei sopravvissuti, dei familiari delle vittime e degli operatori impegnati nei soccorsi.

Restiamo umani sempre.

Link in bio to help”.

Link: https://www.instagram.com/p/Cps5jikjaQB/