Lettere a Crotonenews: “Sindaco, dopo l’estate deprimente pensiamo ad un grande evento per la prossima stagione”

Egregio Signor Sindaco Voce

Pensando all’ultima stagione estiva appena conclusa, mi viene lo sconforto, in quanto una città a vocazione turista come la nostra Crotone non può permettersi un estate cosi silenziosa, triste e deprimente.

Quindi cerco di guardare avanti, cerco di essere positivo nonostante tutto, cerco di credere che Crotone migliorerà, che sarà, o almeno cercherà di stare al passo con il resto d’Italia, d’Europa.

E dunque penso ad un consiglio che potrei darle per la prossima stagione estiva, quella del 2023!

Abbiamo uno stadio ristrutturato, pronto ad ospitare grandi eventi e dunque proprio ieri sera Luciano Ligabue nell’Arena Di Verona annunciava il suo prossimo Tour negli stadi, proprio nel 2023!!

E allora perche non provare a portare un artista del genere allo Scida? Sarebbe il piu grande evento nella storia della città e nella storia del nostro glorioso stadio.

Un evento che porterebbe a Crotone tra le 10 e le 15 mila persone, da ogni parte della Calabria ma anche del sud Italia! Per Crotone rappresenterebbe un’occasione per far conoscere il nostro stadio oltre gli eventi del nostro amato Crotone Calcio. Ma un occasione per tutta la città, un concerto non dura solo quelle 2/3 ore . ma inizia almeno un giorno prima e finisce un girono dopo, praticamente un concerto porta gente in città per almeno tre giorni, gente/turisti che spenderebbero i loro soldi solo da noi, lungomare, attività commerciali ecc ecc

Pochi giorni fa sono stato proprio a Verona, per vedere Ligabue in concerto in arena e come me tanti altri calabresi sono partiti da qui per andare in quel di Verona, abbiamo pernottato, visitato e speso!

Tutto questo accade ogni qualvolta che un artista di questo calibro si sposta su e giù per l’Italia. Migliaia di fan lo seguono. Cito Ligabue ma potrebbe essere Vasco Rossi, Achille Lauro e tanti altri …

E allora perche perdere quest’occasione? Perche lasciare che i nostri soldi vadano ad arricchire altre città, quando possiamo fare noi il passo in avanti? Abbiamo tutto, mare sole e cultura, ci serve l’azione adesso!

Spero che possa seguire il mio consiglio, spero che Crotone non debba ripassare un’estate come quella appena conclusa.

Un semplice cittadino di Crotone