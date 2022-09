L’emergenza idrica colpisce anche l’ospedale di Crotone

L’emergenza idrica è arrivata anche all’ospedale di Crotone. Da questa mattina, infatti, le autobotti stanno rifornendo il nosocomio crotonese, ma nelle ultime ore sembra che ci siano state delle difficoltà evidenti, visto che i serbatoi si stanno pian piano svuotando e le autobotti mandate fino ad ora non basterebbero a ripristinare il servizio. In ogni caso il sindaco ha fatto sapere di essere già intervenuto e presto la situazione dovrebbe risolversi.

Una problematica che, evidentemente, non si era verificata le volte precedenti, quando comunque era stata prevista una turnazione grazie all’acqua proveniente da Sant’Anna. Le domande, a questo punto, sono diverse: era impossibile prevedere prima che si sarebbe verificata questa situazione? Possibile che, visto che tutti erano a conoscenza del fatto che Sant’Anna non avrebbe potuto tamponare la situazione, non si è pensato di allertare autobotti di grossa portata almeno per l’ospedale? E infine, neanche la pandemia ancora in atto ha fatto sorgere queste domande?