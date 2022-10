Legittima difesa: la Krav Maga Kroton Academy organizza un corso a Crotone

Legittima Difesa: è il titolo del corso anti aggressione che è stato organizzato a Crotone dalla Krav Maga Kroton Academy, sviluppando tecniche di difesa per chiunque abbia esigenze di sicurezza personale. Le recenti aggressioni verificatesi a livello regionale e nazionale hanno indotto l’associazione crotonese a realizzare la manifestazione sportiva con la presenza del maggiore esponente internazionale di tecniche anti aggressione, il toscano Massimo PANERAI, International Expert IKMI, co autore del libro “ Il moderno KravMaga”, pubblicato recentemente e che verrà presentato in anteprima proprio a Crotone nel corso del progetto “Io leggo perché” in due Istituti scolastici che hanno aderito al progetto di divulgazione del testo. Il corso, con formula FAST, ovvero in una unica giornata, si svolgerà nei locali della fondazione Onlus “Santa Critelli” di via Botteghelle nr.17, domenica prossima 6 novembre, con inizio dalle ore 9:00. Le iscrizioni posso essere accettate anche nei locali dello stage entro le ore 8:30 di domenica mattina. E’ preferibile la pre iscrizione seguendo le istruzioni sulla pagina Facebook Krava Maga Kroton Academy . Sito internet www.kravamagakroton.it