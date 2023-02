Le fiaccole di Crotone per le vittime di Steccato: il video racconto

Si è tenuta oggi pomeriggio la fiaccolata in ricordo delle vittime della terribile tragedia di Steccato di Cutro. Presenti molti cittadini comuni che hanno voluto rendere omaggio attraverso le candele accese o un mazzo di fiori posizionato davanti le cancellate del Palamilone. Sono intervenuti anche Orlando Amodeo, già dirigente medico della Polizia di Stato che nella sua carriera trentennale ha soccorso in mare più di 200.000 persone e l’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano.

Intanto il triste bilancio delle vittime accertate è salito a 63, in serata è stato recuperato il corpo di una giovane donna e le ricerche proseguiranno anche nella giornata di domani.

Sempre domani si terrà un Consiglio comunale straordinario, mentre ancora non è certo quando verrà aperta la camera ardente.

Il videoracconto della fiaccolata