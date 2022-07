Le Castella: “Manca l’acqua da giorni in diverse zone del paese”

In diverse zone di Le Castella, frazione di Isola Capo Rizzuto che in questo periodo è una delle mete preferite di turisti provenienti dall’Italia, e non solo, manca l’acqua ormai da diversi giorni. La segnalazione ci arriva direttamente dai residente della frazione, che in molti casi si stanno adoperando da soli per fronteggiare quella che è una vera e propria emergenza, amplificata dal periodo estivo. Abbiamo provato più volte a contattare, invano, il sindaco di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, per chiedere spiegazioni e avere conferme e, allo stesso tempo, avere lumi su quelli che sono i rapporti attuali con Congesi. Certo è che la mancanza di acqua crea problemi da ogni punto di vista, non solo per ciò che riguarda i disagi dei cittadini, ma anche dal punto di vista igienico-sanitario e, in questo senso, c’è poco da scherzare.