Un’interrogazione a risposta scritta per fare luce sullo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione nella località Vescovatello, a Crotone. A presentarla è il consigliere comunale Alfonso Gaetano, del gruppo consiliare “Per la Nostra Crotone”, che chiede all’amministrazione chiarimenti sul mancato completamento di alcuni interventi in via Davide Laiolo.

La questione riguarda un progetto finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell’ambito della misura M5C2 – Investimento 2.1, denominato “Riqualificazione edifici ERP Località Vescovatello – Ex Asilo 300 Alloggi – Parco Pignera”, per un importo complessivo di 2.844.500 euro.

L’intervento, oltre alla riqualificazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, comprendeva, secondo quanto riportato dal consigliere, anche il ripristino della sede stradale e del muro di sostegno in via Davide Laiolo.

A sollevare la questione sono state alcune segnalazioni dei residenti, alle quali è seguito un sopralluogo effettuato dallo stesso Gaetano. Il consigliere riferisce di aver riscontrato una situazione nella quale, nonostante la realizzazione di parte delle opere, un lungo tratto della strada risulterebbe ancora privo della pavimentazione definitiva in asfalto.

Ulteriori criticità riguarderebbero il muro di sostegno, che presenterebbe, nella parte inferiore, porzioni di calcestruzzo deteriorate e armature metalliche esposte.

Condizioni che, secondo l’esponente di “Per la Nostra Crotone”, richiedono verifiche tecniche approfondite per accertare lo stato delle infrastrutture e valutare eventuali problematiche legate alla sicurezza e alla piena fruibilità dell’area.

«Non possiamo limitarci a considerare queste criticità come una semplice questione di decoro urbano. La sicurezza e la piena fruibilità delle infrastrutture pubbliche devono essere una priorità», sostiene Gaetano.

L’interrogazione, indirizzata al sindaco, agli assessori e ai dirigenti competenti, punta innanzitutto a chiarire le ragioni per le quali gli interventi segnalati non risulterebbero ancora ultimati.

Tra i quesiti posti dal consigliere figurano la verifica dell’effettiva inclusione del ripristino stradale e del muro di sostegno nel progetto esecutivo e nel contratto d’appalto, oltre all’eventuale certificazione della conclusione dei lavori.

Gaetano chiede inoltre di conoscere se siano intervenute sospensioni, proroghe o varianti progettuali e quali siano i termini previsti per il completamento e la rendicontazione dell’intervento finanziato attraverso il PNRR.

Un ulteriore punto riguarda le iniziative che l’amministrazione comunale intende assumere per portare a termine le opere ancora mancanti. Qualora il ripristino della strada e del muro non fosse più compreso nell’appalto, il consigliere domanda se siano state individuate risorse alternative per garantirne la realizzazione.

«Ritengo che un finanziamento pubblico debba tradursi nella concreta realizzazione di tutte le opere previste, non soltanto di una parte di esse», afferma Gaetano.

«Non sarebbe accettabile che, dopo aver investito risorse così importanti per la riqualificazione di un quartiere, alcune opere necessarie venissero lasciate incompiute», aggiunge il consigliere.

L’iniziativa punta quindi a ottenere un quadro aggiornato sullo stato del progetto e sulle eventuali attività ancora da eseguire, anche alla luce degli obblighi e delle scadenze legati ai finanziamenti del PNRR.

Per Gaetano, la priorità è assicurare che gli investimenti destinati a Vescovatello si traducano in interventi effettivamente completati e funzionali alle esigenze dei residenti.

Si attende ora la risposta dell’amministrazione comunale all’interrogazione, dalla quale potranno emergere ulteriori elementi sullo stato delle opere e sui tempi necessari per l’eventuale completamento dei lavori.