I lavori alla condotta di Timpa del Salto sono conclusi. A breve cominceranno le manovre per il riempimento della stessa. Occorreranno alcune ore affinché l’acqua arrivi al potabilizzatore ed altre per consentire il riempimento dei serbatoi cittadini. Congesi prevede il ripristino del servizio idrico in città entro le prime ore del mattino di domani