L’acqua dovrebbe tornare tra domani sera e lunedì, intanto disagi nei villaggi turistici

Proseguono i lavori per la riparazione della grave rottura che si è verificata nella giornata di ieri e che ha causato l’interruzione del servizio idrico nella città di Crotone. Sul posto il consigliere comunale Enrico Pedace che sta seguendo i lavori. Secondo le prime indicazioni l’erogazione dell’acqua potrebbe riprendere tra domani sera e lunedì mattina.

Intanto disagi anche in vari villaggi turistici presenti a Isola Capo Rizzuto. Dopo la protesta dei giorni scorsi i gestori di un altro villaggio hanno segnalato che “A seguito di segnalazioni da parte di numerosi condomini sulla *torbidità dell’acqua* per uso umano, nella giornata di ieri sono stati effettuati i prelievi in 3 appartamenti” e che ci sarebbe, anche se ancora non ufficiale, un esito di “NON CONFORMITA’ DEI PARAMETRI ai limiti prefissati dal D.L. 31/01 e s.m.i. (l’acqua, quindi, non è consigliata per uso umano*)”. Gli stessi, pertanto, invitano “gli utenti ad adottare le dovute precauzioni per l’incolumità della propria salute e quella dei propri familiari”.