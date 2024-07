La Uil ai “colleghi”: lasciate che Padula si difenda da solo

Nella nostra amata terra e in tanti anni di attività sindacale abbiamo visto di tutto: Presidenti di società partecipate che ignorano ragionamenti di trasparenza e competenza, sindacalisti che fanno finta di non vedere, politici che riciclano in maniera perversa incarichi strategici per il nostro territorio, una miscela esplosiva che puntualmente, nonostante le nostre denunce, provoca o rischia di provocare disastri occupazionali (Aeroporto S. Anna, Soakro, Gestione servizi, Congesi. Akros). Ma il caso di Akrea è tanto unico quanto allarmante. Assistere infatti ad altre Organizzazioni Sindacali che prendono le distanze dalle rivendicazioni della Uil, che nel caso specifico, trattandosi di raccolta dei rifiuti e di gestione di fondi pubblici, puntano tanto al benessere dei lavoratori quanto agli interessi della collettività, significa rinunciare alle azioni di contrattazione, alla lotta collettiva e quindi alla tutela dei lavoratori. Un modello sindacale che non ci appartiene, non ci interessa ma allo stesso tempo ci spaventa. Siamo infatti preoccupati per tutti quei lavoratori rappresentati da dirigenti sindacali che invece di tutelarne i diritti, sia collettivi che individuali, si travestono da componenti del Cda di Akrea difendendo l’operato di un Presidente che vanta, dopo un anno di attività, soltanto l’approvazione del bilancio. Far quadrare i conti è un dovere, non certo un evento straordinario, ed Akrea non è fatta solo di numeri ma di persone, troppo spesso sottoposte ad eccessivi carichi di lavoro perché sottorganico o perché subiscono turni di lavoro che non rispettano i termini di preavviso. Perché quindi non dovremmo occuparci di lavoratori che non riescono ad andare in ferie, e quindi usufruire di un periodo di meritato riposo, o programmare la propria vita privata e familiare? Ci dispiace per voi ma noi della Uil non ci stiamo! E tutti i lavoratori di Akrea, a prescindere dalla loro iscrizione o meno al sindacato, possono stare tranquilli, perché anche se questa volta saremo più soli del solito, a parte il Sindaco, la Uil continuerà, con determinazione, a compiere il proprio dovere.

Infatti, in attesa, e con viva speranza, che SP-Cgil, Fit-Cisl, Flaica-Cub, Fiadel-Cisal ed Fse Cobas ritrovino, in questa vicenda, la loro naturale entità, siamo riusciti ad ottenere, grazie ad una nostro sollecito, un incontro per il prossimo 23 luglio dove si affronteranno le tematiche da noi sottoposte già lo scorso 17 giugno e sostenute dal Sindaco Voce, tra cui: sottoscrizione contratto di servizio; nuovo assetto organizzativo aziendale; assunzioni stagionali; programma ferie estive e piano smaltimento ferie, anche in considerazione delle quantità eccessive cumulate dai lavoratori; elenco dei dipendenti Akrea in quiescenza nel triennio 2024/2025/2026 al fine di programmare un piano di incentivo all’esodo utile al rafforzamento dell’organico; piano degli investimenti.

Sono e devono essere questi gli obiettivi da perseguire se si vuole puntare ad un’azienda sana e ben organizzata, in grado di aumentare la raccolta differenziata e la qualità del servizio, garantendo una città più pulita, una risposta ai cittadini e il futuro occupazionale ai lavoratori.

Dai, suvvìa colleghi, lasciate che il Prof. Padula si difenda da solo e salite a bordo di questa nobile battaglia che non è mai troppo tardi. Può essere, per voi, un’occasione per recuperare un po’ della credibilità perduta.

Crotone, 19/07/2024

Fabio Tomaino – Seg. Gen. UIL Crotone

Giovanni Mungari – Resp. UIL Trasporti Crotone