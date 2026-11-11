La Polizia di Stato incontra i ragazzi dell’UNITALSI, sezione di Cirò

Una mattinata dedicata alla condivisione e all’inclusione, con momenti di gioco, sorrisi e piccoli gesti di attenzione. La Polizia di Stato ha incontrato i ragazzi dell’UNITALSI, sezione di Cirò, nell’ambito di un’iniziativa promossa per rafforzare il rapporto tra le istituzioni e le realtà associative del territorio.

Gli agenti hanno trascorso alcune ore insieme ai partecipanti, prendendo parte ad attività ricreative e occasioni di socializzazione, in un clima di allegria e partecipazione.

Durante l’incontro, i poliziotti hanno avuto modo di conoscere i ragazzi e condividere con loro momenti di gioco e dialogo, favorendo un rapporto diretto che va oltre le consuete attività istituzionali.

Nel corso della mattinata sono stati inoltre distribuiti alcuni gadget della Polizia di Stato, accolti con entusiasmo dai partecipanti.

Particolarmente significativo anche il momento dei saluti, accompagnato da manifestazioni di affetto e gratitudine da parte dei ragazzi, che hanno ringraziato gli agenti per il tempo trascorso insieme.

L’iniziativa, fortemente voluta dal questore della provincia di Crotone, Renato Panvino, si inserisce nell’ambito delle attività di vicinanza alla cittadinanza e di attenzione verso le associazioni impegnate nel sociale.

L’incontro con l’UNITALSI, realtà attiva nell’assistenza e nel sostegno alle persone con disabilità e in situazioni di fragilità, ha rappresentato un’occasione per valorizzare il ruolo della solidarietà e dell’inclusione nella vita della comunità.

Una giornata che ha permesso ai partecipanti di condividere un’esperienza di socializzazione e agli agenti di rafforzare il legame con una delle realtà associative del territorio.