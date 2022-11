La Guardia Krotoniate (e gli amici) ripuliscono la zona del lungomare: raccolti ben 30 sacchi di immondizia [GALLERY]

C’è che si gode il sole, il mare, una passeggiata in tranquillità in una giornata “estiva” di novembre e chi, invece, ha deciso di impiegare la mattinata a servizio della città, raccogliendo ben 30 bustoni di rifiuti nella zona del lungomare. Tra gli scogli, sulla spiaggia, sulla Lega Navale. Sono i maestri, i ragazzi e i genitori della Scuola Guardia Krotoniate di Antonio Parrotta, che insieme ad altri comuni cittadini (dodici in tutto), armati da sacchi in plastica e guanti hanno cercato di togliere quello che altri concittadini avevano lasciato in giro per quel tratto di città. Non è la prima volta che la Scuola Guardia Krotoniate avvia manifestazioni di questo tipo, sempre a servizio gratuito della città.