La Cisl: “Alla Abramo rimangono i problemi per i lavoratori, si convochi il tavolo regionale”

L’ultimo incontro con i commissari in sede istituzionale il 16 giugno scorso, non ha prodotto nessun risultato concreto per i lavoratori della Abramo Customer Care in amministrazione straordinaria, tantomeno è stato utile a dare risposte ai tanti quesiti inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, che la nostra organizzazione sindacale ha posto.

È ormai evidente che questo tipo di incontri istituzionali rappresentano per lo più il libro dei desideri e l’insieme dei buoni propositi dei politici di turno, che non conoscono le dinamiche e il contesto del settore dei Contact Center, ma non consentono di affrontare nel merito nessuno dei problemi dei lavoratori.

Per questo motivo nel medesimo incontro come FISTel CISL abbiamo chiesto che venga immediatamente riattivato il tavolo delle relazioni industriali in Calabria per discutere anche delle tante problematiche che i lavoratori ci segnalano ogni giorno, e necessitano di essere affrontate con la massima urgenza. Proprio negli ultimi giorni ci hanno segnalato minacciose richieste di rientro in azienda per i genitori con figli sotto i 14 anni, e fantomatici e “illegali” affiancamenti da remoto degli operatori BU da parte di personale amministrativo neanche qualificato per lo scopo.

Forte preoccupazione desta anche l’azzeramento delle pratiche del BO Consumer, con tutte le risorse impegnate in CIGS a zero ore a settimane alterne (di ciò nessuna informativa è stata data alle RSU e al sindacato).

Per i motivi sopra descritti, così come per tutte le altre questioni inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, la FISTel CISL Calabria CHIEDE che venga convocato con la massima URGENZA il tavolo sindacale regionale con la partecipazione dei Commissari Straordinari.

Comunichiamo sin d’ora che, in caso di mancato tempestivo riscontro, proclameremo lo stato di agitazione e attiveremo le forme di lotta ritenute necessarie.

La Segreteria Regionale

FISTel CISL Calabria