La Capitaneria di Crotone salva due persone in difficoltà in provincia di Catanzaro

Sono state due le emergenze in mare coordinate dalla Capitaneria di

porto di Crotone che hanno interessato la località Caminia nel Comune di

Stalettì ed il Comune di Davoli Marina.

Nel primo intervento, è stato prestato soccorso ad un bagnante

caduto nella Grotta di San Gregorio a Caminia in un punto non raggiungibile

da terra.

L’uomo, che ha riportato nella caduta la lussazione della spalla e altre

piccole contusioni, è stato tratto in salvo dall’equipaggio del battello G.C.B49

impegnato nell’operazione “Mare e Laghi sicuri 2024”.

Il battello pneumatico della Guardia Costiera, già in mare per attività

di vigilanza e polizia marittima, ricevuta la chiamata d’emergenza ha

raggiunto la persona in difficoltà che è stata trasferita a bordo del mezzo

nautico e trasportata presso la vicina spiaggia libera dove è stata affidata

alle cure del personale del 118, nel frattempo allertato.

Il secondo intervento, ha visto i militari della Guardia Costiera

impegnati in un soccorso in favore di un kitesurfista in difficoltà davanti alle

coste di Davoli Marina a causa del repentino mutamento delle condizioni

meteomarine.

Il kitesurfista è stato subito individuato dall’assistente bagnanti del

lido “Golden” che ha prontamente richiesto l’intervento dei soccorsi

contattando la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Crotone che ha

disposto l’invio in zona sia del battello costiero G.C.B49 da Soverato che

della motovedetta CP326 da Roccella Jonica.

Il Kitesurfista in difficoltà è stato individuato e soccorso da uno dei

mezzi intervenuti a circa un miglio dalla costa, in evidente difficoltà di rientro.

Dopo essere stato trasferito a bordo del mezzo nautico lo stesso è

stato trasportato, in sicurezza, sulla spiaggia. Il kitersurifista non ha richiesto

l’intervento a terra di personale sanitario.