Non si fermano i furti e gli atti vandalici ai danni della rete irrigua consortile sull’altopiano di Isola di Capo Rizzuto. A pochi giorni dalle prime segnalazioni, ignoti sono tornati a colpire le infrastrutture, danneggiando diversi idranti e sottraendo componenti necessari al funzionamento degli impianti.

A denunciare la situazione è il Consorzio di Bonifica della Calabria, che segnala nuovi episodi di danneggiamento in un’area particolarmente importante per le attività agricole del territorio.

Nel mirino dei responsabili sono finiti soprattutto gli idranti e i gruppi Hydropass, dai quali sarebbero stati asportati componenti in ottone. Si tratta di elementi indispensabili per il corretto funzionamento della rete e per la distribuzione dell’acqua alle aziende agricole.

Gli episodi assumono particolare rilevanza perché si verificano proprio mentre il Consorzio aveva programmato un’apertura straordinaria degli impianti, finalizzata a garantire l’irrigazione di soccorso alle imprese del comprensorio.

I danneggiamenti rischiano quindi di compromettere la regolarità del servizio, rendendo necessari ulteriori interventi di riparazione e sottraendo risorse economiche e operative alle attività già programmate.

Il Consorzio sottolinea come, negli ultimi giorni, siano stati intensificati gli interventi di presidio e manutenzione delle infrastrutture, accompagnati da appelli pubblici e comunicazioni rivolte agli utenti per segnalare le operazioni tecniche in corso.

Secondo l’ente, la nuova serie di episodi vandalici arriva in una fase caratterizzata da una maggiore disponibilità di risorse idriche e da investimenti destinati al miglioramento dell’efficienza degli impianti, al risparmio idrico e alla sicurezza del territorio.

Una situazione che rischia di vanificare parte degli sforzi compiuti, penalizzando soprattutto le aziende agricole che dipendono dalla continuità della distribuzione dell’acqua per le proprie attività.

Il problema riguarda anche l’organizzazione degli interventi sul territorio. Ogni danneggiamento, infatti, richiede l’impiego di personale e mezzi per il ripristino delle infrastrutture, con possibili ripercussioni sulle altre attività di manutenzione e prevenzione del rischio idraulico.

Il Consorzio di Bonifica della Calabria ribadisce la volontà di proseguire nell’attività di tutela degli impianti, anche attraverso la collaborazione con le forze dell’ordine e le istituzioni locali, per contrastare i furti e individuare i responsabili.

Rinnovato, infine, l’appello ai cittadini e agli operatori agricoli affinché segnalino tempestivamente eventuali anomalie, danneggiamenti o movimenti sospetti nelle vicinanze delle infrastrutture irrigue.

L’obiettivo è prevenire ulteriori episodi, garantire la continuità del servizio alle aziende agricole e consentire alle squadre operative di portare avanti gli interventi programmati per la manutenzione e la sicurezza del territorio.