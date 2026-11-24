Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un uomo di nazionalità romena, classe 1977, residente a Isola di Capo Rizzuto, indagato per maltrattamenti in famiglia ai danni della convivente.
Nel pomeriggio di lunedì 23 novembre, i carabinieri della locale Tenenza hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, su richiesta della Procura della Repubblica, guidata dal procuratore Domenico Guarascio.
Il provvedimento nei confronti dell’uomo, già gravato da precedenti di polizia, scaturisce da un’attività investigativa avviata in seguito alla querela presentata dalla donna, anch’ella di nazionalità romena, e coordinata dall’autorità giudiziaria crotonese.
Secondo quanto riferito dal Comando provinciale dei carabinieri, gli accertamenti avrebbero consentito di delineare un grave quadro indiziario relativo a ripetuti comportamenti maltrattanti che l’indagato avrebbe messo in atto nei confronti della donna per un prolungato periodo di tempo.
Le presunte condotte persecutorie sarebbero proseguite anche dopo la conclusione della convivenza. L’attività investigativa ha consentito di attivare le misure di tutela previste per salvaguardare l’incolumità della donna.
Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove resterà agli arresti domiciliari con dispositivo di controllo elettronico, a disposizione dell’autorità giudiziaria.
La misura cautelare prevede inoltre il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi o da coloro che gli prestano assistenza.
L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla violenza domestica e di genere condotte dall’Arma dei carabinieri in collaborazione con la Procura della Repubblica di Crotone.
Il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, l’eventuale responsabilità dell’indagato potrà essere accertata soltanto con una sentenza definitiva di condanna.
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