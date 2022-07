Isola Capo Rizzuto, malore in spiaggia: muore uomo originario di Roma

Un uomo originario di Roma è deceduto questa mattina nel tratto di spiaggia di Capopiccolo.

Secondo quanto è stato possibile apprendere l’uomo era da solo con un pattino quando avrebbe avuto un malore. L’episodio è accaduto in un tratto di spiaggia isolato e difficile da raggiungere da terra. Alcuni bagnanti hanno visto l’uomo riverso in acqua e hanno prestato subito i soccorsi.

Tra i primi ad accorrere un medico rianimatore che ha praticato il massaggio cardiaco per diversi minuti. Nel frattempo, non senza difficoltà per via della distanza, sono giunti sul posto anche bagnini e altre persone dalle zone limitrofe. Anche gli operatori del 118, giunti con una ambulanza, hanno avuto difficoltà a raggiungere il luogo in cui l’uomo ha avvertito il malore. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.