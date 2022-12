MALTEMPO Isola Capo Rizzuto: “Il nostro territorio è in ginocchio” [FOTO]

“Il nostro territorio è in ginocchio”. E’ quanto si legge sulla pagina ufficiale del Comune di Isola Capo Rizzuto dopo il maltempo che ha colpito la nostra provincia la notte scorsa. “Oggi per Isola Capo Rizzuto è un giorno triste” viene ancora riportato. “Il nostro territorio è in ginocchio: tetti scoperchiati, case e auto distrutte, famiglie evacuate. Chiediamo con urgenza l’intervento della Regione Calabria e del Dipartimento di Protezione Civile per una stima dei danni e una pianificazione degli interventi da mettere immediatamente in atto. Nel frattempo stiamo predisponendo la dichiarazione di stato di calamità. Intanto ribadiamo la nostra vicinanza a tutte le famiglie colpite e ripetiamo che siamo a disposizione per ogni forma di aiuto. Siamo già in contatto con le strutture alberghiere per chiedere disponibilità ad ospitare famiglie evacuate”.