Interrogazione parlamentare di Irto e Stumpo sulla bonifica

Il Partito Democratico continua a portare avanti la battaglia per la bonifica dell’area industriale di Crotone. Dopo aver promosso la discussione nel consiglio comunale e in quello regionale, i parlamentari PD Nicola Irto e Nico Stumpo hanno presentato, al Senato e alla Camera, una interrogazione a risposta scritta al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per capire perché dopo vent’anni Eni continui a mettere in discussione il progetto di bonifica ed a chiedere di lasciare qui a Crotone i rifiuti industriali.

Quei rifiuti rappresentano non solo un pericolo per la salute dei cittadini, ma anche un freno per lo sviluppo turistico ed economico della città e della provincia di Crotone: lasciarli a Crotone significa rendere quelle zone inutilizzabili per altre decine di anni. Per quale motivo il nostro territorio dovrebbe continuare a pagare questo prezzo?

Per il 9 febbraio il Ministero dell’Ambiente ha convocato una nuova Conferenza dei Servizi per discutere del progetto di Eni di variare il POB2 e di lasciare qui a Crotone i rifiuti TENORM con amianto, realizzando una nuova discarica. Con queste interrogazioni parlamentari, il PD porta la battaglia per la bonifica anche a livello nazionale e chiede al Governo di prendere una posizione chiara, non solo sui rifiuti e sulla salute, ma anche anche su un possibile progetto di sviluppo per Crotone. Dalla risposta dipende il futuro di un’intera comunità e del suo territorio.

Per questo motivo il PD continuerà a tenere alta l’attenzione sul tema e il 9 febbraio, sulla scorta del lavoro svolto finora in tutte le sedi istituzionali e politiche, tutti i partecipanti al tavolo dovranno assumere un atteggiamento in linea con le esigenze dei cittadini crotonesi e con le indicazioni già espresse dai loro rappresentanti a livello locale.

Torniamo alla politica, quella vera, fatta non solo di post e di proclami, ma di azioni concrete. Solo così possiamo riscattare Crotone.

Federazione provinciale PD Crotone – Circolo PD Città di Crotone