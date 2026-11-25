Sei nuove intitolazioni per ricordare personalità che hanno contribuito alla storia politica, istituzionale e sociale di Crotone e del Paese. È il risultato della prima riunione operativa della nuova Commissione Comunale Toponomastica, recentemente ricostituita in seguito all’avvio del nuovo mandato amministrativo.

La composizione dell’organismo è stata formalizzata con decreto sindacale, a seguito di una deliberazione della Giunta comunale su proposta dell’assessore alla Toponomastica Giovanni Greco, che ne assume la presidenza.

Della Commissione fanno parte gli esperti esterni Antonio Scerra, Vittoria Mandica e Raffaele Volante e i consiglieri comunali Vincenzo Familiari, Sebastiano Aloia, Mario Galea e Pantaleone Telemaco Pedace.

L’organismo è chiamato a esaminare le proposte relative alla denominazione di strade, aree di circolazione, scuole, impianti sportivi e monumenti collocati in strutture pubbliche o aperte al pubblico di pertinenza comunale.

Nel corso della prima seduta sono state riprese alcune proposte di intitolazione che, durante la precedente consiliatura, non avevano completato il loro iter in Giunta. La scelta dell’Amministrazione è stata motivata dalla volontà di garantire continuità al lavoro già avviato.

A Silvio Bernardo, già sindaco di Crotone e senatore della Repubblica, sarà dedicato il tratto stradale che collega via Gioacchino da Fiore alla nuova rotatoria di via Peppino Impastato. L’intitolazione intende ricordarne il contributo alla vita politica e amministrativa cittadina.

Il giardino adiacente a via Generale Tellini sarà invece intitolato a suor Anna Filotea, in memoria del suo impegno e della sua dedizione nei confronti dei bambini della città.

Quattro traverse di corso Messina saranno dedicate ad altrettante figure femminili che hanno segnato la storia della rappresentanza politica e istituzionale, a livello locale, regionale e nazionale.

La prima sarà intitolata a Nilde Iotti, partigiana, componente dell’Assemblea Costituente e prima donna a ricoprire la carica di presidente della Camera dei deputati.

Un’altra traversa porterà il nome di Jole Giugni Lattari. Nata a Tripoli nel 1923 e laureata in Filosofia all’Università di Napoli, insegnò Storia e Filosofia al Liceo Classico Pitagora di Crotone. Eletta alla Camera dei deputati nel 1963, fu la prima donna calabrese a entrare in Parlamento.

Sarà ricordata anche Maria Manglaviti, nata a Staiti nel 1906 e prima donna eletta nel Consiglio comunale di Crotone nel 1946. Il suo impegno politico e nell’Unione Donne Italiane rappresentò una delle prime esperienze di partecipazione femminile alla vita amministrativa cittadina.

La quarta traversa sarà intitolata a Maria Teresa Ligotti, esponente politica crotonese e prima donna eletta nel Consiglio regionale della Calabria, dove svolse il proprio mandato tra gli anni Ottanta e i primi anni Novanta.

Delle sei intitolazioni deliberate dalla Commissione, cinque riguardano figure femminili, quattro delle quali accomunate dal ruolo pionieristico ricoperto nella partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale.

Con l’insediamento della nuova Commissione riprende così il percorso di aggiornamento della toponomastica cittadina, intesa non soltanto come strumento di identificazione degli spazi urbani, ma anche come occasione per preservare la memoria storica e rendere riconoscibile alle nuove generazioni il contributo di personalità che hanno segnato la vita della comunità.