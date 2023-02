Incidente sulla 107 vicino Cotronei, tragico bilancio: un morto e quattro feriti

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Crotone sede centrale e del comando di Cosenza distaccamento di San Giovanni in Fiore sono intervenute alle ore 17.10 circa per incidente stradale in prossimità del Bivio S. Anastasia comune di Cotronei.

Due le vetture coinvolte una Fiat Panda ed una Kia Sportage. Il bilancio è di una persona deceduta, una in codice rosso e tre feriti.

Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre i passeggeri rimasti incastrati che venivano affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera con ambulanza e Elisoccorso.

Attualmente la SS 107 chiusa in ambedue i sensi di marcia.