Incidente in via Borsellino, illeso il conducente

Oggi intorno alle 18:10 la polizia di stato ha allertato la sala operativa del vigili del fuoco del comando di Crotone per un incidente stradale in via Paolo Borsellino.

Arrivati sul posto dei vigili del fuoco, vi era una Alfa Romeo che per cause da accertare è finita contro un palo dell’illuminazione pubblica piegandolo quasi fino al suolo, l’intervento del vigili è valso alla messa in sicurezza della vettura e della zona circostante, fortunatamente il solo conducente è uscito illeso, sul posto per i rilievi del caso anche la Polizia.