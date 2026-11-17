L’inchiesta sugli appalti alla Provincia di Crotone coinvolge anche il consigliere regionale Sergio Ferrari, esponente di Forza Italia ed ex presidente dell’ente provinciale. Il suo nome compare tra quelli degli indagati nell’ambito dei nuovi sviluppi dell’operazione “Teorema”, avviata nell’aprile scorso e coordinata dalla Procura della Repubblica di Crotone, guidata da Domenico Guarascio.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, Ferrari è indagato a piede libero per associazione a delinquere, in concorso con un dirigente della Provincia di Crotone e due responsabili di area del Comune di Cirò Marina. Nei suoi confronti la Procura aveva richiesto l’applicazione di una misura cautelare, ma il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta.

Diversa la decisione del gip per gli altri tre funzionari coinvolti. Francesco Mario Benincasa, dirigente della Provincia di Crotone, e Raffaele Cavallaro e Giuseppe Marinello, entrambi responsabili di area del Comune di Cirò Marina, sono stati raggiunti da provvedimenti interdittivi che vietano loro di esercitare pubblici uffici per un anno.

La nuova fase investigativa riporta l’attenzione sull’operazione “Teorema”, che nell’aprile scorso aveva portato all’arresto di Fabio Manica, ex presidente della Provincia di Crotone e già consigliere comunale di Forza Italia.

Secondo la ricostruzione accusatoria, Manica avrebbe promosso una presunta associazione a delinquere finalizzata alla spartizione degli appalti all’interno dell’amministrazione provinciale. Un’ipotesi che resta soggetta alle verifiche e alle valutazioni dell’autorità giudiziaria.

Gli accertamenti successivi avrebbero fatto emergere ulteriori elementi, ampliando il numero dei soggetti coinvolti e le condotte oggetto di contestazione. L’indagine riguarda anche ipotesi di corruzione, falso ideologico e truffa aggravata ai danni di enti pubblici, nell’ambito di presunte irregolarità nella gestione della spesa pubblica.

Gli sviluppi dell’inchiesta hanno portato la Guardia di Finanza a eseguire perquisizioni e sequestri negli uffici della Provincia di Crotone e del Comune di Cirò Marina.

La posizione di Ferrari assume particolare rilievo anche alla luce dei precedenti incarichi amministrativi ricoperti: oltre alla presidenza della Provincia di Crotone, il consigliere regionale è stato sindaco di Cirò Marina, i due enti interessati dagli accertamenti.

Il coinvolgimento nell’indagine non comporta tuttavia un accertamento di responsabilità. Ferrari resta indagato a piede libero e il gip non ha accolto la richiesta di misura cautelare nei suoi confronti. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per tutte le persone coinvolte vale il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.