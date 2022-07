Paura questa notte in un condominio di via Roma, nel centro di Crotone, dove un incendio è scoppiato all’interno di un supermercato. Le fiamme, secondo alcune testimonianze, sarebbero partite da un corto circuito verificatosi nel piano interrato, con il fumo che successivamente ha raggiunto il piano superiore. Ingenti i danni, che ovviamente non è possibile quantificare in maniera dettagliata in questo momento.