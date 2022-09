Incendi: vigili del fuoco impegnati in tutta la provincia

Squadre dei vigili del comando provinciale di Crotone stanno operando da questa mattina su gran parte del territorio Crotonese per vasti incendi di sterpi alimentati dal forte vento di tramontana che soffia da qualche giorno. Intervenuta su Crotone in supporto anche la squadra del distaccamento di Cirò Marina, le zone più interessate dalle fiamme sono località Papaniciaro, dove i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza alcuni capannoni lambiti dall’incendio ancora in corso, località Santa Domenica nei pressi della turbogas, qui stanno operando anche due canadair della flotta nazionale dei vigili del fuoco, a supporto anche squadre di Calabria Verde.

Da segnalare l’intervento rilevante della giornata di ieri a San Leonardo di Cutro che ha impegnato i vigili del fuoco di Crotone per tutto il pomeriggio.

Mentre gli uomini di Calabria Verde si occupavano della bonifica, i vigili del fuoco erano a protezione di numero 15 villette, che a causa del forte vento, venivano avvicinate dalle fiamme alte.