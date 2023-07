In genitori di Karol ringraziano la comunità

In un giorno così triste, un momento in cui la luce ha ceduto alle tenebre, oggi, troviamo il coraggio e la forza di porgere i nostri ringraziamenti a tutti coloro che si sono stretti a noi.

Un ringraziamento all’equipe medica di Crotone e di Catanzaro, per avere prestato soccorso e assistenza in maniera tempestiva e dignitosa, e per l’umanità e la dolcezza dimostrata nei nostri confronti attimo per attimo;

A tutti coloro che sono stati presenti nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Catanzaro, che assieme a noi si sono aggrappati all’unico barlume di speranza che separava la grazia dalla tragedia.

Grazie a Don Massimiliano che con la sua benevolenza e lungimiranza ha disposto la casa del signore, nel giaciglio della salma, permettendo a chiunque di porgere un ultimo saluto.

Un grazie a tutti coloro che hanno commemorato il ragazzo meraviglioso che era. Ai motociclisti presenti, che si sono uniti a noi salutandolo con il rombo dei motori, in ricordo della sua grande passione.

Un ringraziamento a tutta la comunità, che con il cuore intriso di tristezza e la mente sfiorata dai ricordi, hanno accompagnato nel suo ultimo viaggio terreno il nostro amato bambino.

Un ringraziamento va ai volontari della misericordia di Papanice, che hanno assistito le numerose persone presenti nei pomeriggi di caldo torrido, prestando acuta attenzione nell’organizzazione e nella distribuzione continua e frequente di acqua fresca;

Un ringraziamento al Sindaco Voce, e a tutta l’amministrazione, per il messaggio di cordoglio ricevuto;

Un ultimo tenero saluto al nostro angelo,

volato prematuramente lassù,

a dar senso al cielo,

immaginandolo mano nella mano in quel girotondo di anime,

e con lo sguardo rivolto a noi, fiero di avere trasformato la tristezza e la disperazione di due genitori, in felicità e speranza per altri.

Antonella e Stefano