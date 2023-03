Sono sbarcati intorno all’una di questa notte i circa 500 migranti che sono arrivati a bordo di un peschereccio in pessime condizioni. La maggior parte erano provenienti dal Pakistan, 40 i minori a bordo. L’imbarcazione è stata. Intercettata nel pomeriggio di ieri ed è stata scortata fino in porto, le condizioni avverse del mare hanno reso non facile l’intervento dei soccorsi.

(Immagine di repertorio)