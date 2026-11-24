Un cittadino indiano di 26 anni è stato rimpatriato nella mattinata di lunedì 23 novembre nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare condotte dalla Polizia di Stato di Crotone. L’operazione rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore Renato Panvino.

Il provvedimento è stato eseguito dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Crotone nei confronti del giovane, risultato privo dei requisiti necessari per proseguire regolarmente il proprio soggiorno in Italia.

Secondo quanto riferito dalla Questura, il 26enne, in possesso di passaporto, aveva fatto ingresso nel territorio nazionale nel 2025, manifestando successivamente la volontà di richiedere protezione internazionale.

Gli accertamenti amministrativi condotti dagli uffici competenti hanno evidenziato l’assenza di un pronunciamento favorevole che gli consentisse di continuare a soggiornare regolarmente in Italia.

In esecuzione del decreto di espulsione emesso dal prefetto di Crotone, il giovane è stato quindi accompagnato dagli agenti della Polizia di Stato all’aeroporto di Roma Fiumicino, da dove è partito con un volo diretto verso il proprio Paese di origine.

Nei suoi confronti è stato inoltre disposto il divieto di reingresso in Italia e negli altri Paesi dell’area Schengen per un periodo di tre anni.

Parallelamente, la Questura ha intensificato le attività di verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale.

Nell’ultimo mese, l’Ufficio Immigrazione ha effettuato controlli mirati nei comuni di Crotone, Cirò e Isola di Capo Rizzuto, procedendo all’identificazione di oltre cinquanta cittadini provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea e alla verifica delle rispettive posizioni amministrative.

Le attività, sottolinea la Questura, proseguiranno attraverso servizi di controllo e approfondimenti documentali, in collaborazione con le altre istituzioni operanti sul territorio e nel rispetto delle disposizioni normative e delle garanzie previste dall’ordinamento.