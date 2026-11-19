La Polizia di Stato di Crotone ha eseguito il rimpatrio in Senegal di un cittadino di 27 anni, risultato irregolare sul territorio italiano dopo il rigetto delle richieste di protezione internazionale presentate nel corso degli ultimi anni.

L’operazione è stata condotta dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Crotone, nell’ambito delle attività di controllo del territorio disposte dal questore Renato Panvino e finalizzate anche alla verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini stranieri.

Secondo quanto ricostruito dalla Questura, il giovane, sprovvisto di passaporto, era arrivato irregolarmente in Italia nel 2022, sbarcando a Lampedusa. In quell’occasione aveva presentato una prima domanda di protezione internazionale, successivamente respinta per manifesta infondatezza dalla Commissione Territoriale di Agrigento.

Il provvedimento era stato impugnato davanti alla Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Palermo, che aveva confermato il diniego rigettando il ricorso.

Nel giugno 2023 il cittadino senegalese aveva presentato una nuova richiesta di protezione internazionale alla Commissione Territoriale di Crotone. Anche questa istanza era stata dichiarata inammissibile, con una decisione adottata nel gennaio 2024.

Un’ulteriore domanda di protezione si era conclusa con un nuovo provvedimento di inammissibilità e con l’adozione di una misura di espulsione, eseguita nel giugno 2026 su disposizione del questore di Crotone.

Successivamente, il 27enne è stato nuovamente rintracciato sul territorio nazionale. Gli accertamenti dell’Ufficio Immigrazione hanno confermato la permanenza della sua condizione di irregolarità, facendo scattare le procedure necessarie per un nuovo allontanamento.

L’assenza di un passaporto valido ha richiesto l’intervento dell’Ambasciata del Senegal, con la quale sono state avviate le procedure di identificazione. Al termine delle verifiche, la rappresentanza diplomatica ha rilasciato un lasciapassare, documento provvisorio necessario per consentire il viaggio verso il Paese d’origine.

Completati gli adempimenti amministrativi, la Polizia di Stato ha quindi dato esecuzione al provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Crotone, accompagnando il cittadino senegalese fino in Senegal, dove è stato affidato alle autorità locali.

Nei confronti dell’uomo è stato inoltre disposto il divieto di reingresso in Italia e negli altri Paesi dell’area Schengen per tre anni.

La Questura di Crotone ha infine ribadito che proseguono le attività di monitoraggio e verifica delle posizioni amministrative dei cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale, attraverso controlli e accertamenti condotti in collaborazione con le altre articolazioni istituzionali competenti.