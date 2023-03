Il sindaco Voce: “Durante il Cdm andrò a omaggiare un ragazzo che avrebbe compiuto 24 anni”

Il fatto di non essere stato invitato al Consiglio dei Ministri non mi ha sorpreso. Nelle ore in cui si svolgerà il C.d.M. andrò ad omaggiare la tomba di un ragazzo che avrebbe compiuto domenica 24 anni e che riposera’ per sempre nel cimitero di Crotone. Un gesto che sento doveroso e che questo ragazzo avrebbe meritato anche da altri. Forse Crotone non è nella agenda politica del Governo ma sicuramente i crotonesi sono entrati nel cuore di tanti connazionali e anche fuori dall’Italia che ne hanno conosciuto la generosità, il senso di accoglienza, l’umanità.

Il sindaco

Vincenzo Voce