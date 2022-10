Il Pullman azzurro della Polizia ha fatto tappa a Crotone

Nell’ambito delle iniziative volte a diffondere la “Cultura della Guida Sicura” e, quindi, responsabilizzare maggiormente coloro che “vivono la strada” é stato programmato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale, sull’intero territorio nazionale, un tour itinerante del Pullman Azzurro della Polizia diStato, che ha fatto tappa a Crotone nella mattinata odierna.

Nell’ambito di questa attività organizzata in piazza della Resistenza, operatori della Polizia Stradale specializzati hanno fornito utili indicazioni sulle dirette conseguenze deicomportamenti sbagliati alla guida dei veicoli.

L’iniziativa ha visto la presenza, quale testimonial, della squadra femminile di volley “ASD Pallavolo Crotone” oltre che di alcune classi del liceo “Gian Vincenzo GRAVINA” di questo centro.

Durante la manifestazione, presenti anche numerosi cittadini, é stato mostrato materiale multimediale (video ed immagini relativi alla sicurezza stradale), comprese dimostrazioni pratiche di guida in stato di alterazione.

Presenti il sig. Sindaco di Crotone e i Funzionari della locale Prefettura e Questura.

Il Pullman Azzurro della Polizia Stradale, fin dall’inizio dellascorsa estate, sta visitando le più importanti città italiane persensibilizzare un comportamento consapevole durante la guida dei veicoli.

A margine di tale evento saranno effettuati dei servizi operativi, soprattutto in orario serale e notturno, diretti a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e/o sotto l’influenza di stupefacenti che, come noto, costituiscono alcune tra le più pericolose condotte per la sicurezza della circolazione stradale.

Tali servizi, pianificati su tutto il territorio nazionale, sarannosvolti avvalendosi dell’ausilio di laboratori mobili e personale qualificato per accertare dal punto di vista medico, giuridicamenteutilizzabile, le condizioni psicofisiche dei conducenti.