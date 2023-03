Il progetto “On the road” ha bisogno di aiuto: ecco come sostenerli

Dodici anni per le strade, garantendo un pasto caldo a chiunque. I volontari di On the road non si sono mai fermati, nemmeno nel giorno in cui qualcuno ha pensato di danneggiare l’ormai malandato camper. Oggi, però, hanno bisogno di un aiuto concreto, perché quel mezzo ormai ha troppi acciacchi e potrebbe rappresentare un problema anche per i volontari stessi. Che, ebbene ricordarlo, da sempre fanno tutto da soli.

Non si tratta di un progetto istituzionale, non ci sono finanziamento pubblici dietro: solo ed esclusivamente l’impegno delle stesse persone che da anni sono on the road per aiutare gli altri. C’è quindi un modo per aiutarli concretamente ed è attraverso una donazione qui

https://buonacausa.org/cause/camperdellasperanza?fbclid=IwAR0ZaMGfLZetM8rqoJYXDZnnjHMsy-c0Tysc5ItEgjW-JA26pX4FiAEWdU8