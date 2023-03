Il procuratore Capoccia: “Siamo ad un buon punto di ricostruzione” [VIDEO]

Poco fa il procuratore di Crotone, Giuseppe Capoccia, si è brevemente fermato con la stampa per fare il punto della situazione:

“Stiamo lavorando in maniera puntuale, non ci stiamo fermando un attimo, acquisendo tutti gli elementi che riguardano la vicenda, sia per ciò che è accaduto prima del disastro e siamo già ad un punto di un certo interesse. Non daremo comunicazioni fino a quando non avremo punto di certezza su quanto accaduto prima del fatto. Ce la stiamo mettendo tutto, siamo ad un buon punto di ricostruzione degli eventi prima dell’evento”.

IL VIDEO