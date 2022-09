Il 20 settembre la prima edizione del premio al merito “Dodó Gabriele”

Il 20 settembre 2022 alle ore 10.00 presso l’Aula Magna dell’ISS “M. Ciliberto – A. Lucifero” in via Carducci a Crotone si terrà la prima edizione delPremio al merito “Dodò Gabriele”.L’Associazione “Dodò Gabriele”, nella ricorrenza del tredicesimo anni- versario della scomparsa di Domenico Gabriele stroncato a undici anni per mano della ‘ndrangheta, organizza la prima edizione del Premio al merito “Dodò Gabriele”.L’evento vuole celebrare la memoria di Dodò attraverso un Attestato che verrà conferito dalla stessa Associazione a imprenditori che si sono di- stinti per essersi coraggiosamente opposti alla richieste estorsive delle ma- fie e alle loro minacce ed intimidazioni.Sarà anche un momento per sollecitare quanti ancora sono soggetti alle criminali richieste della ‘ndrangheta a trovare la forza di ribellarsi.Nella stessa giornata, alle ore 17.00, sarà celebrata una Santa Messa in memoria presso la chiesa di Santa Rita.