“Ho chiesto di cancellare la manifestazione di lunedì”

Non ci sarà nessuna manifestazione, così come avevano auspicato nell’editoriale di ieri . Ad annunciarlo è stato lo stesso Adolfo C., spiegando: “Ho riflettuto con tanta lucidita’ mettendo in atto tutto il mio rispetto nei confronti altrui…ringrazio tutti i miei concittadini per il nobile pensiero , organizzando una manifestazione solidale nei miei confronti dopo i fatti accaduti nel comune di Crotone…vi chiedo di annullare il tutto per i seguenti motivi : il mio è stato un gesto da condannare e no da sostenere altrimenti non saremo di buon esempio per i nostri figli..non voglio assolutamente che i miei concittadini vengano visti con occhio negativo per colpa mia, in vita mia ho sempre conosciuto l altruismo e mai l egoismo.. ringrazio tutti coloro che continuano a mostrare solidarietà nei miei confronti ma è giusto che non venga coinvolto nessuno/a in questa situazione negativa all’ infuori di me perché sono io l unico responsabile , né voglio e ne cerco alibi .Ho sbagliato è da uomo quale sono sono pronto a pagare ma voi ne dovete stare fuori perché io voglio il bene del prossimo e no il male per questo vi chiedo che venga annullata la manifestazione. Ne faremo altre di manifestazioni assieme ma questa vi prego di annullarla”.