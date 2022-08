Guasto (già riparato): per qualche ora mancherà l’acqua in queste zone della città

Si è verificato questa notte un guasto all’impianto Sorical che ha provocato lo svuotamento del serbatoio di Vescovatello Alto. Guasto che è stato già riparato e l’acqua viene pompata verso il serbatoio stesso. Occorrerà che il serbatoio si riempia al fine di consentire il ripristino del servizio. Servizio che riprenderà con regolarità alle ore 12.00 nelle zone servite dal serbatoio: Tufolo/ Farina, Centro Storico, discesa S. Leonardo, viale Gramsci,via Magna Grecia, parco Carrara, via G. Da Fiore, via Falcone, via Borsellino, parte di via 4 novembre, via Libertà, via Roma parte alta, via Venezia parte alta, quartieri Lampanaro e Poggio Pudano.