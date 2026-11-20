Visita istituzionale a Crotone per il comandante interregionale dell’Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d’Armata Francesco Mattana, che nella giornata di giovedì 19 novembre ha incontrato il personale del Comando Provinciale e della Sezione Operativa Navale, prima di raggiungere la Tenenza di Cirò Marina.

Ad accompagnare l’alto ufficiale è stato il comandante regionale Calabria, generale di Brigata Paolo Borrelli. Ad accoglierli il comandante provinciale di Crotone, colonnello Paolo Benedetto Toma, e il comandante del Reparto Aeronavale Calabria, tenente colonnello Stefano Leccia.

La visita è iniziata nella mattinata presso gli ormeggi del porto di Crotone, dove il generale Mattana, ricevuti gli onori di rito, ha incontrato i finanzieri in servizio alla Sezione Operativa Navale. Successivamente, il comandante interregionale ha incontrato il viceprefetto vicario di Crotone, Ester Libertini, e il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, Domenico Guarascio.

Nel corso degli incontri istituzionali, le autorità hanno espresso apprezzamento per l’attività svolta quotidianamente dalla Guardia di Finanza sul territorio provinciale e per i risultati conseguiti nelle operazioni di contrasto all’illegalità.

Il generale Mattana ha ribadito la disponibilità del Corpo a rafforzare ulteriormente la collaborazione con le altre istituzioni, sottolineando l’importanza del coordinamento nell’affrontare le criticità di un territorio caratterizzato da un contesto operativo complesso.

La visita è quindi proseguita presso la caserma “Francesco Pirillo”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone. Dopo gli onori militari, il comandante interregionale ha incontrato il personale del Comando e i rappresentanti della sezione crotonese dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (ANFI).

A seguire si è svolto un briefing durante il quale il colonnello Paolo Benedetto Toma ha illustrato le principali attività condotte dai reparti provinciali nel contrasto alle diverse forme di illegalità economico-finanziaria.

Nel corso dell’incontro sono state inoltre presentate le progettualità in fase di sviluppo, con particolare riferimento agli aspetti operativi, alla gestione del personale e alle esigenze infrastrutturali.

Nel pomeriggio, il generale Mattana, accompagnato dal comandante regionale Paolo Borrelli e dal comandante provinciale Paolo Benedetto Toma, ha raggiunto la sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Cirò Marina.

Qui, dopo essere stato accolto con gli onori militari, ha partecipato a un ulteriore briefing tenuto dal comandante del reparto, luogotenente cariche speciali Francesco Greco.

La giornata ha rappresentato un’occasione di confronto tra i vertici della Guardia di Finanza e i reparti operativi del territorio crotonese, oltre che di consolidamento dei rapporti istituzionali con le autorità locali.