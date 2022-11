Grave incidente nei pressi di Castelsilano, muore giovane centauro di 27 anni

Notizia in aggiornamento

Un grave incidente si è verificato poco fa sulla 107, nei pressi di Castelsilano. Sono coinvolti più mezzi e c’è anche una vittima, un centauro di 27 anni di San Giovanni in Fiore. Sul posto carabinieri, 118 e vigili del fuoco.

Di seguito il comunicato dei carabinieri, inviato poco fa:

Alle ore 17.30 circa, sulla S.S. 107, dopo circa 1 km. dal bivio di Cerenzia, in direzione San Giovanni in Fiore (CS), per cause in corso d’accertamento, si è verificato un sinistro stradale tra un’autovettura Ford Fusion, condotta da un uomo, al cui interno si trovava un passeggero, rimasti lievemente feriti, e una motocicletta MV Augusta Brutale, condotta un 27enne, originario di San Giovanni in Fiore e ivi residente. A seguito dell’impatto, il 27enne è deceduto sul colpo. Sul posto, ove è già intervenuta un’ambulanza del 118 di San Giovanni in Fiore, stanno effettuando i rilievi i militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro (KR) e della Stazione di Mesoraca (KR).