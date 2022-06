Giro D’Italia a vela, il programma di accoglienza del Comune

Mentre è in corso il Giro d’Italia a Vela, Nastro Rosa Tour, che approderà a Crotone il prossimo 23 giugno, il Comune ha predisposto un programma di eventi collaterali per dare il benvenuto agli atleti e agli ospiti oltre che coinvolgere la comunità cittadina in uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno.

Manifestazioni sportive ma anche percorsi culturali, musica, degustazioni e laboratori del cibo.

Il fitto programma prevede dopo l’arrivo alle ore 14.00 del 23 giugno degli equipaggi, la preparazione delle imbarcazioni, ormeggi, sistemazione dei truck sulla Lega Navale di Crotone.

Alle 19.00 alla Lega Navale, dove sarà allestito il villaggio del Giro, la Cerimonia di accoglienza “Il Mare degli Dei” con l’Associazione Internazionale “Le Crotoniadi” e l’Associazione Teatro Danza Olimpia

A seguire “Viaggio enogastronomico” in collaborazione con Confcommercio Crotone ed i ristoratori ed operatori commerciali del lungomare Cristoforo Colombo

Il 24 giugno alle ore 14.00 apertura del “Villaggio Marina Militare Nastro Rosa Tour” fra atleti, eventi e sponsor shop

Dalle 17.30 alle 19.00 l’Urban Trekking “Sulle orme di Pitagora” – Camminata consapevole alla scoperta delle origini della Città di Crotone: dalla Lega Navale alle antiche mura fino al Centro storico (a cura di Asd Passi Consapevoli)

Alle ore 19.00, visita guidata alla mostra Ambiente, clima futuro a cura di Gruppo Fotoamatori Crotone presso la sede della Lega Navale e visita all’esposizione di lavori realizzati con materiale di recupero sulle spiagge- Progetto Difendiamo il Mare (con Arpacal, Capitaneria di Porto e AMNI di Crotone) presso l’Associazione Marinai d’Italia di Crotone.

Musica alle ore 20.00 con i The Bloom alla Lega Navale e a seguire “Laboratori del Cibo a regola d’arte”: preparazioni e degustazioni in collaborazione con Confcommercio Crotone sul lungomare Cristoforo Colombo

Il 25 giugno alle ore 10:00 l’apertura del “Villaggio Marina Militare Nastro Rosa Tour” fra atleti, eventi e sponsor shop e visita alle imbarcazioni da parte degli organi di stampa

Alle ore 17:00 la presentazione dell’Area Maria Protetta Capo Rizzuto: una visita ai fondali marini sul lungomare Cristoforo Colombo

Alle ore 18.00 #Museoarcheologiconazionale – #MuseodelleCrotoniadi, visite ad un pezzo di storia della Città di Crotone

Alle ore 19.30 la cerimonia di consegna bandiera “The Ocean Race Genova – The Grand Finale“al sindaco di Crotone presso Lega Navale

Dalle ore 21.00 alla Lega Navale, The Ocean Race – Aperitif Sunset, Live con il Coro polifonico Scuola Media Anna Frank diretto dal Maestro Luisa Floccari, Fritto in un coppo a cura del “FLAG COSTIHERA” Crotone, Isola Capo Rizzuto, Strongoli, Melissa, Cirò Marina e “Un Mare di Vino” – degustazioni per scoprire i vini calabresi e chi li produce.