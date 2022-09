Giovane scomparso da San Giovanni in Fiore: l’appello della famiglia

Lo scorso 20 agosto è partito dal Belgio, è stato visto l’ultima volta a San Giovanni in Fiore lo scorso 4 settembre e da quel momento si sono perse le sue tracce. Sta vivendo giorni di paura la famiglia di Giuseppe De Vuono, 34 anni, alto 1,72, capelli e occhi castani. Guida una Alfa Romeo Stelvio scura con targa belga e secondo la famiglia dovrebbe essere tra San Giovanni in Fiore e Crotone. Ha tatuaggi sul braccio e sulla gamba destra ed è in compagnia del suo cane. Chiunque avesse notizie può rivolgersi alle forze dell’ordine e scriverci in privato suo social o alla nostra mail redazione@crotonenews.com. Vi metteremo in contatto con la famiglia.