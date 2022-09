Un ragazzo di 28 anni, residente a Cotronei, nei giorni scorsi è stato oggetto di un agguato lungo la strada che collega Rocca di Neto e Strongoli, mentre era alla guida del suo camion. L’uomo, nonostante una ferita alla testa per un colpo da arma da fuoco, non sarebbe in pericolo di vita e sull’episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Petilia Policastro. La notizia si era sparsa nei giorni scorsi già con alcuni post pubblicati sui social network.