Trentaquattro persone denunciate dall’inizio di ottobre nell’ambito delle attività di contrasto ai furti di energia elettrica e acqua nei comuni di Isola di Capo Rizzuto e Cutro. È il bilancio dei controlli predisposti dal Comando provinciale dei carabinieri di Crotone, condotti in collaborazione con il personale tecnico delle società erogatrici dei servizi.

L’ultimo intervento risale al pomeriggio di domenica 22 novembre, quando i militari della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno individuato in via Capo Colonna un allaccio abusivo alla rete elettrica attraverso il quale venivano alimentati tre appartamenti e un locale adibito a magazzino, senza che i consumi fossero registrati.

Al termine delle verifiche, tre persone, due donne e un uomo, quest’ultimo già noto alle forze dell’ordine, sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, diretta dal procuratore Domenico Guarascio, per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

I militari hanno inoltre proceduto al sequestro dei cavi e dei contatori risultati manomessi.

L’episodio si inserisce in una più ampia attività investigativa avviata dall’Arma nel mese di ottobre, attraverso una serie di verifiche sulle utenze domestiche e produttive del territorio.

A Isola di Capo Rizzuto, in particolare, i controlli effettuati lo scorso 29 ottobre avevano già portato alla denuncia di 21 persone per presunti furti di energia elettrica e acqua potabile. Gli accertamenti avevano evidenziato diverse irregolarità negli impianti e nei sistemi di misurazione dei consumi.

Un precedente intervento, risalente al 1° ottobre, si era invece concluso con la denuncia di tre cittadine straniere per un presunto collegamento abusivo della propria abitazione alla rete di distribuzione dell’energia elettrica.

Le verifiche sono state estese anche al territorio di Cutro, dove i carabinieri della locale Stazione hanno concentrato l’attenzione sia sulle abitazioni private sia sulle attività produttive.

Nel corso del mese di novembre sono state denunciate sette persone per l’ipotesi di furto aggravato di acqua. Tra queste figurano i gestori di due aziende agricole locali, che, secondo quanto accertato dai militari, avrebbero utilizzato abusivamente l’acqua proveniente dalle condotte principali di So.Ri.Cal. per alimentare le rispettive attività, senza registrazione dei consumi.

Tra le persone segnalate all’autorità giudiziaria figura anche un agricoltore, nei cui confronti sono state riscontrate irregolarità nel sistema di misurazione dei consumi idrici.

Il bilancio complessivo delle attività condotte nei due comuni dall’inizio di ottobre è dunque di 34 persone denunciate, di cui 27 a Isola di Capo Rizzuto e sette a Cutro.

Il Comando provinciale dei carabinieri ha annunciato la prosecuzione dei controlli sull’intero territorio crotonese, con l’obiettivo di tutelare le risorse pubbliche e prevenire i rischi per la sicurezza derivanti dalla presenza di impianti abusivi.

I procedimenti penali si trovano ancora nella fase delle indagini preliminari. Le eventuali responsabilità delle persone indagate potranno essere accertate soltanto con sentenza irrevocabile di condanna, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.