Fondo Gesù, a fine novembre il cantiere per demolire gli edifici abbandonati

Novità per il quartiere Fondo Gesù di Crotone, dove entro la fine di novembre è previsto l’avvio dei lavori per la demolizione di alcuni edifici abbandonati e la successiva realizzazione di una nuova piazzetta.

Ad annunciarlo è il Comitato di Quartiere “Fondo Gesù Nel Cuore”, che nella giornata di venerdì 13 novembre ha incontrato il sindaco Vincenzo Voce e l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Greco per discutere delle principali problematiche della zona.

Nel corso del confronto, secondo quanto riferito dal Comitato, è stata confermata la previsione di apertura del cantiere entro la fine del mese. L’intervento consentirà di eliminare alcune strutture in stato di abbandono e di recuperare uno spazio del quartiere, destinandolo alla realizzazione di una piazzetta.

Un risultato accolto con soddisfazione dai rappresentanti dell’associazione, che considerano l’iniziativa un primo passo verso un più ampio percorso di riqualificazione urbana.

«Possiamo ritenerci soddisfatti per aver raggiunto un primo, importante obiettivo», sottolinea il Comitato, evidenziando come l’avvio dei lavori rappresenti una risposta a una delle esigenze del territorio.

Durante l’incontro con l’amministrazione comunale sono state affrontate anche altre questioni che interessano Fondo Gesù. Tra le priorità segnalate figurano la situazione dell’area della vecchia chiesa, la presenza di una palazzina ancora incompleta, la riqualificazione del parco vicino al cavalcavia e il problema dei rifiuti depositati in via Giorgio La Pira.

Su questi temi il Comitato ha preferito non fornire ulteriori dettagli, precisando che sono già previsti nuovi momenti di confronto con l’amministrazione.

I rappresentanti dell’associazione riconoscono che il recupero del quartiere richiederà tempo, programmazione e risorse, ma ritengono importante procedere attraverso interventi concreti.

Nella nota vengono infine rivolti ringraziamenti al sindaco Voce e all’assessore Greco per la disponibilità dimostrata durante l’incontro.

Il Comitato “Fondo Gesù Nel Cuore” conferma quindi l’intenzione di proseguire il confronto con le istituzioni, mantenendo alta l’attenzione sulle criticità del quartiere e sulle iniziative necessarie a migliorare la qualità della vita dei residenti.