Un’attività commerciale controllata, una persona denunciata e cinque sanzioni per violazioni al Codice della Strada. È il bilancio dei servizi di controllo del territorio effettuati dalla Polizia di Stato e dalle altre forze dell’ordine nell’ambito dell’operazione interforze “Focus ‘Ndrangheta”, che ha interessato i comuni di Petilia Policastro e Mesoraca, insieme alle attività di prevenzione svolte nella città di Crotone.

L’operazione è stata predisposta con ordinanza del questore di Crotone, Renato Panvino, a seguito delle decisioni assunte durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal viceprefetto vicario Ester Libertini. I controlli, coordinati da un funzionario della Polizia di Stato, hanno coinvolto personale della Polizia, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, impegnati nelle verifiche presso attività commerciali e nei controlli di persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nel corso del servizio, il personale della Polizia Amministrativa, insieme alla Capitaneria di Porto, ha effettuato un’ispezione presso un frantoio, verificando la documentazione relativa all’attività di lavorazione delle olive e produzione di olio. Per completare gli accertamenti, il titolare è stato invitato a presentarsi negli uffici della Capitaneria di Porto di Crotone e a fornire ulteriore documentazione sul corretto smaltimento dei liquami e dei fanghi prodotti durante il ciclo di lavorazione.

Le verifiche sono quindi ancora in fase di approfondimento e, sulla base delle informazioni diffuse, non risultano contestate violazioni ambientali a carico dell’attività. Nel corso della stessa operazione, la Polizia Stradale ha controllato un veicolo a noleggio, accertando che il relativo contratto non era stato registrato nell’apposito portale telematico. Per questa irregolarità, il titolare della società di noleggio è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

I controlli effettuati nei territori di Petilia Policastro e Mesoraca hanno inoltre portato all’accertamento di quattro violazioni al Codice della Strada. Parallelamente, gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato hanno svolto ulteriori servizi di prevenzione nella città di Crotone, identificando 313 persone, di cui 67 con precedenti, e controllando 161 veicoli. Durante queste attività è stata elevata un’ulteriore sanzione al Codice della Strada. Gli agenti hanno inoltre effettuato verifiche domiciliari nei confronti di persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.

Complessivamente, secondo i dati comunicati dalla Questura, le attività di controllo hanno interessato 434 persone, delle quali 107 con precedenti, e 236 veicoli. Il bilancio comprende anche un esercizio commerciale ispezionato, una persona denunciata all’autorità giudiziaria e cinque sanzioni per violazioni al Codice della Strada. L’operazione rientra nel Piano nazionale e transnazionale “Focus ‘Ndrangheta”, che prevede servizi coordinati tra le diverse forze di polizia per il controllo del territorio e la verifica del rispetto delle normative nei settori economici e commerciali.

La Questura ha annunciato che le attività proseguiranno anche attraverso accertamenti sulle autorizzazioni amministrative, sanitarie, demaniali e di pubblica sicurezza, con particolare attenzione alla regolarità delle attività esercitate sul territorio provinciale.